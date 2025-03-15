Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о том, что его клиенту с лета 2024 года приходится конкурировать с Матвеем Сафоновым.
«Для такого клуба, как «ПСЖ», нормально иметь ещe одного сильного голкипера.
Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов играл, когда это было нужно Доннарумме, и это нормально», – заявил агент.
- Доннарумма в «ПСЖ» с 2021 года.
- В этом сезоне он пропустил 28 голов в 30 матчах.
- Сафонов летом перешел из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он пропустил 7 голов в 12 матчах, в половине игр отстояв на ноль.
Источник: L'Equipe