Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о том, что его клиенту с лета 2024 года приходится конкурировать с Матвеем Сафоновым.

«Для такого клуба, как «ПСЖ», нормально иметь ещe одного сильного голкипера.

Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов играл, когда это было нужно Доннарумме, и это нормально», – заявил агент.