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  • Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»

Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»

Сегодня, 09:46
3

Энцо Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о том, что его клиенту с лета 2024 года приходится конкурировать с Матвеем Сафоновым.

«Для такого клуба, как «ПСЖ», нормально иметь ещe одного сильного голкипера.

Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов играл, когда это было нужно Доннарумме, и это нормально», – заявил агент.

  • Доннарумма в «ПСЖ» с 2021 года.
  • В этом сезоне он пропустил 28 голов в 30 матчах.
  • Сафонов летом перешел из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он пропустил 7 голов в 12 матчах, в половине игр отстояв на ноль.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей
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Красногвардейчик
1742024664
Унизил Мотю
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Интерес
1742024740
Доннарумма управляет процессом определения состава?
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