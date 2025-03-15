Джикия отсудил крупную сумму у застройщика

Завершился судебный процесс с участием центрального защитника «Химок» Георгия Джикии.

Футболист просил взыскать с застройщика более 12,5 миллиона рублей на устранение дефектов в трех квартирах в жилом комплексе на Северо-Западе Москвы.

Исковые требования экс-капитана «Спартака» удовлетворены частично – он отсудил более 2,5 миллиона.

«Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» в пользу Джикия Георгия Тамазановича стоимость устранения недостатков объектов долевого строительства в общем размере 1 млн 983 тыс. 317 руб., 34 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 70 тыс. руб., расходы по оплате досудебной экспертизы в размере 327 тыс. 240 руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 150 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 37 тыс. 833 руб.», – говорится в материалах дела.