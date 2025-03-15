В «Реале» обеспокоены совместной игрой Винисиуса и Мбаппе

Внутри «Реала» начали признавать несовместимость Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
В клубе обеспокоены совместной игрой бразильца и француза. От их взаимодействия на поле ожидали большего.
В «Реале» надеялись, что после периода адаптации проблема будет решена, но ситуация пока не улучшается – в матчах проявляет себя либо Винисиус, либо Мбаппе, либо вообще никто из них.
При этом у нападающих нет разногласий на личном уровне – оба относятся друг к другу с уважением, хотя друзьями их назвать нельзя.
На сегодняшний день в «Реале» не думают о выводе из стартового состава Винисиуса или Мбаппе. Обоих будут выпускать с первых минут, если они готовы играть.
- В этом сезоне Винисиус забил 18 голов и сделал 11 ассистов в 38 матчах.
- Статистика Мбаппе: 28 голов и 4 ассиста в 42 матчах.
Источник: Relevo