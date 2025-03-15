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В «Реале» обеспокоены совместной игрой Винисиуса и Мбаппе

Сегодня, 09:09
3

Внутри «Реала» начали признавать несовместимость Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

В клубе обеспокоены совместной игрой бразильца и француза. От их взаимодействия на поле ожидали большего.

В «Реале» надеялись, что после периода адаптации проблема будет решена, но ситуация пока не улучшается – в матчах проявляет себя либо Винисиус, либо Мбаппе, либо вообще никто из них.

При этом у нападающих нет разногласий на личном уровне – оба относятся друг к другу с уважением, хотя друзьями их назвать нельзя.

На сегодняшний день в «Реале» не думают о выводе из стартового состава Винисиуса или Мбаппе. Обоих будут выпускать с первых минут, если они готовы играть.

  • В этом сезоне Винисиус забил 18 голов и сделал 11 ассистов в 38 матчах.
  • Статистика Мбаппе: 28 голов и 4 ассиста в 42 матчах.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан Винисиус
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Комментарии (3)
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Foxitkuban
1742022363
Вот проблемы у людей...
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FFR
1742023791
Тренеру надо делать так, чтобы забивал и тот и другой.
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Cleaner
1742024691
Мбаппе нужно продать в ПСЖ за 500 миллионов. Чтобы не мешал Реалу брать Лигу Чемпионов!
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