В «Реале» обеспокоены совместной игрой Винисиуса и Мбаппе

Внутри «Реала» начали признавать несовместимость Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

В клубе обеспокоены совместной игрой бразильца и француза. От их взаимодействия на поле ожидали большего.

В «Реале» надеялись, что после периода адаптации проблема будет решена, но ситуация пока не улучшается – в матчах проявляет себя либо Винисиус, либо Мбаппе, либо вообще никто из них.

При этом у нападающих нет разногласий на личном уровне – оба относятся друг к другу с уважением, хотя друзьями их назвать нельзя.

На сегодняшний день в «Реале» не думают о выводе из стартового состава Винисиуса или Мбаппе. Обоих будут выпускать с первых минут, если они готовы играть.