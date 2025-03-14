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  • Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров

Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров

Сегодня, 18:57
6

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».

В среду фаворитом перестал быть нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Египтянина опередил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, но теперь и он лишился лидерства.

Сейчас наивысшие шансы получить награду, по мнению букмекеров, у вингера «Барселоны» Рафиньи.

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Источник: Спортс’’
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Реал Ливерпуль Салах Мохамед Мбаппе Килиан Рафинья
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Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1741968632
Ну у Реала сложные соперники . Даже Арсенал который без нападения почти очень неудобный . Арсенал может такие игры выдать что будет очень сложно + ПСЖ может быть в полуфинале.
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MANCHESTER_RED_MAN
1741970418
Мбапе только арбитрам может жаловаться Нытик лягушачий
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Mirak92
1741973589
Рафинья, честно сказать, ещё с прошлого сезона меня очень впечатляет
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