Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».

В среду фаворитом перестал быть нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Египтянина опередил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, но теперь и он лишился лидерства.

Сейчас наивысшие шансы получить награду, по мнению букмекеров, у вингера «Барселоны» Рафиньи.