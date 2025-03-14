Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров

Букмекеры изменили котировки по поводу обладателя следующего «Золотого мяча».
В среду фаворитом перестал быть нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Египтянина опередил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, но теперь и он лишился лидерства.
Сейчас наивысшие шансы получить награду, по мнению букмекеров, у вингера «Барселоны» Рафиньи.
- 1. Рафинья («Барселона») – 3.00
- 2. Килиан Мбаппе («Реал») – 3.50
- 3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.50
- 4. Винисиус Жуниор («Реал») – 11.00
- 5-6. Усман Дембеле («ПСЖ») – 13.00
- 5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 13.00
- 7. Гарри Кейн («Бавария») – 19.00
- 8. Педри («Барселона») – 21.00
- 9. Джуд Беллингем («Реал») – 26.00
- 10. Роберт Левандовски («Барселона») – 34.00
- Остальные – от 41.00
Источник: Спортс’’