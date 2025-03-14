«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана

«Локомотив» интересуется Салифу Сума из азербайджанский «Зири».

«Это правда, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Сума. Ведутся переговоры.

Помимо этого, есть интерес со стороны других российских клубов, а также ряда европейских клубов», – сказал представитель агентства PREMIERE’ART, которое ведет дела 21-летнего гвинейца.