«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана

«Локомотив» интересуется Салифу Сума из азербайджанский «Зири».
«Это правда, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Сума. Ведутся переговоры.
Помимо этого, есть интерес со стороны других российских клубов, а также ряда европейских клубов», – сказал представитель агентства PREMIERE’ART, которое ведет дела 21-летнего гвинейца.
- Сума – правый вингер.
- В этом сезоне он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 850 тысяч евро.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Фенербахче».
Источник: ODDS