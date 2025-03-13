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  • Моссаковский – о коллективном наказании фанатов «Факела»: «Зачем Fan ID, если определить расистов невозможно?»

Моссаковский – о коллективном наказании фанатов «Факела»: «Зачем Fan ID, если определить расистов невозможно?»

Вчера, 23:14
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Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на решение КДК по скандалу в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

  • Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.
  • Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.
  • Причина – расистская атака на Вендела.

«Воронеж наказан матчем без зрителей. Именно Воронеж и воронежские болельщики, а не те, кто ухал с трибуны. Если идентифицировать оскорбляющих невозможно, зачем нужен Fan ID? Почему страдает целый город?

Вчерашняя атмосфера на кубке показала, какими могут быть наши стадионы. Громкими, яркими и при этом безопасными. Мы сами лишаем себя этой энергетики. Вопрос: что получаем взамен? И почему от ограничений для болельщиков страдает только РПЛ?

Нашему футболу нужны полные трибуны. Это сделает наш чемпионат ярче и интереснее. И сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика с нынешними системами контроля и слежения на трибунах станет менее безопасно», – написал Моссаковский.

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Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Факел
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1741900395
Дело в том, что ухали и делали обезьян директор и тренер Факела. Клубу пришлось прикрыть главных расистов.
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