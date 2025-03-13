Моссаковский – о коллективном наказании фанатов «Факела»: «Зачем Fan ID, если определить расистов невозможно?»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на решение КДК по скандалу в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.

Причина – расистская атака на Вендела.

«Воронеж наказан матчем без зрителей. Именно Воронеж и воронежские болельщики, а не те, кто ухал с трибуны. Если идентифицировать оскорбляющих невозможно, зачем нужен Fan ID? Почему страдает целый город?

Вчерашняя атмосфера на кубке показала, какими могут быть наши стадионы. Громкими, яркими и при этом безопасными. Мы сами лишаем себя этой энергетики. Вопрос: что получаем взамен? И почему от ограничений для болельщиков страдает только РПЛ?

Нашему футболу нужны полные трибуны. Это сделает наш чемпионат ярче и интереснее. И сильно сомневаюсь, что без паспорта болельщика с нынешними системами контроля и слежения на трибунах станет менее безопасно», – написал Моссаковский.