Зиньковский: «Болею и переживаю за «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сообщил, что продолжает следить за «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам.

«В таблицу смотрю с теми же чувствами, с какими был и в «Спартаке». Болею и переживаю за ребят. Постоянно созваниваемся и списываемся. Всем желаю удачи – за день до игры с «Рубином» пожелал удачи Пруцеву, а на матч с «Рубином» он выходит в стартовом составе. Когда это узнал, то обрадовался.

Всем ребятам каждую игру стараюсь желать удачи. Слежу и смотрю каждый матч», – сказал Зиньковский.