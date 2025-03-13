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Зиньковский: «Болею и переживаю за «Спартак»

Сегодня, 21:37

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сообщил, что продолжает следить за «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам.

«В таблицу смотрю с теми же чувствами, с какими был и в «Спартаке». Болею и переживаю за ребят. Постоянно созваниваемся и списываемся. Всем желаю удачи – за день до игры с «Рубином» пожелал удачи Пруцеву, а на матч с «Рубином» он выходит в стартовом составе. Когда это узнал, то обрадовался.

Всем ребятам каждую игру стараюсь желать удачи. Слежу и смотрю каждый матч», – сказал Зиньковский.

  • Зиньковский вернется в «Спартак» летом.
  • «Крылья Советов» примут «Спартак» в 29-м туре РПЛ.
  • «Спартак» на 3 очка отстает от 1-го места РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон
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