Зиньковский: «Болею и переживаю за «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сообщил, что продолжает следить за «Спартаком». Игрок принадлежит москвичам.
«В таблицу смотрю с теми же чувствами, с какими был и в «Спартаке». Болею и переживаю за ребят. Постоянно созваниваемся и списываемся. Всем желаю удачи – за день до игры с «Рубином» пожелал удачи Пруцеву, а на матч с «Рубином» он выходит в стартовом составе. Когда это узнал, то обрадовался.
Всем ребятам каждую игру стараюсь желать удачи. Слежу и смотрю каждый матч», – сказал Зиньковский.
- Зиньковский вернется в «Спартак» летом.
- «Крылья Советов» примут «Спартак» в 29-м туре РПЛ.
- «Спартак» на 3 очка отстает от 1-го места РПЛ.
Источник: «Чемпионат»