Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей

«Факел» опубликовал заявление после решения КДК по скандалу в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.

Причина – расистская атака на Вендела.

«В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 миллион рублей.

«Факел» подчeркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте», – написали воронежцы.