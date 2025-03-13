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Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей

Сегодня, 16:56
10

«Факел» опубликовал заявление после решения КДК по скандалу в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

  • Воронежский клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 1 миллиона рублей.
  • Таким образом, «Факел» сыграет без зрителей с «Ахматом» 6 апреля в 23-м туре.
  • Причина – расистская атака на Вендела.

«В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 миллион рублей.

«Факел» подчeркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте», – написали воронежцы.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел
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Комментарии (10)
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рылы
1741875069
ахах! я же говорил, что факел больше зенита будет заинтересован в розыске своих недоболельщиков, чтобы перевесить штраф на них, как это вполне успешно ранее делал спартаг) ну правильно - с чего вдруг клуб должен раскошеливаться ни за что. щас посмотрят свои записи со звуком, который они "случайно" потёрли, найдут мудаков, и будет весело) но не этим воронежским дегенератам с трибуны)
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R_a_i_n
1741875117
Вот зачем вводили fanid? Что-бы не было таких инцидентов. По факту и зрителей разогнали и хрень эта не работает. Кому нужен будет этот матч с Ахматом, если там нет зрителей. Для кого играть будут? Для воробьев. Позорный РФС.
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ivany4
1741876567
Факел и до этого говорил. что готов к сотрудничеству в выявлении виновных и их наказании. И будет справедливо, что бы РФС наказал сам себя, за свои промахи, а не Факел.
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СильныйМозг
1741879707
На матч с Ахматом и так бы никто не пришёл. Надо было дисквалифицировать до конца сезона или снимать клуб с чемпионата.
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Artemka444
1741879753
Факел наказали но карточку не отменили Идиотизм
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