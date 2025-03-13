В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»

Пресс-служба «Реал Сосьедад» прокомментировала ситуацию с полузащитнком Арсеном Захаряном. Россиянин пока не получил визу в Англию для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Захарян сейчас находится в Париже. Посмотрим, сможет ли решиться проблема с визой. Но маловероятно, что Арсен все же вылетит в Манчестер и присоединится к команде», – сообщили в пресс‑службе испанской команды.