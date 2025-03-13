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  • В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»

В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»

Сегодня, 14:43

Пресс-служба «Реал Сосьедад» прокомментировала ситуацию с полузащитнком Арсеном Захаряном. Россиянин пока не получил визу в Англию для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Захарян сейчас находится в Париже. Посмотрим, сможет ли решиться проблема с визой. Но маловероятно, что Арсен все же вылетит в Манчестер и присоединится к команде», – сообщили в пресс‑службе испанской команды.

  • Ранее Marca со ссылкой на главного тренера испанской команды Иманола Альгуасила сообщила, что Захарян не прилетел с командой в Англию из-за проблем с визой. По этой же причине с командой не отправился защитник Амари Траоре.
  • Матч начнется в 23:00 мск.
  • Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Захарян Арсен
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