В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»

Пресс-служба «Реал Сосьедад» прокомментировала ситуацию с полузащитнком Арсеном Захаряном. Россиянин пока не получил визу в Англию для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
«Захарян сейчас находится в Париже. Посмотрим, сможет ли решиться проблема с визой. Но маловероятно, что Арсен все же вылетит в Манчестер и присоединится к команде», – сообщили в пресс‑службе испанской команды.
- Ранее Marca со ссылкой на главного тренера испанской команды Иманола Альгуасила сообщила, что Захарян не прилетел с командой в Англию из-за проблем с визой. По этой же причине с командой не отправился защитник Амари Траоре.
- Матч начнется в 23:00 мск.
- Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Источник: «Матч ТВ»