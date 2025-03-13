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Стали известны две главные трансферные цели «Арсенала»

Сегодня, 13:44

Новый спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта уже работает над первыми сделками. Его главными трансферными целями являются Бруно Гимарайнс из «Ньюкасала» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедад».

Лондонцы уже ведут активную работу над подписанием полузащитника сансебастьянцев и поддерживают с ним контакт. «Арсеналу» еще предстоит провести переговоры с испанским клубом – англичане хотят добиться снижения суммы отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Что касается Гимарайнса, то он очень счастлив «Ньюкасле», но может рассмотреть и переход в другую команду, если благодаря этому у него появится шанс побороться за трофеи.

«Сороки» готовы продать хавбека за 60 миллионов фунтов, если не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

  • 27-летний Гимарайнс провел в этом сезоне за клуб 36 матчей, забил 3 гола, отдал 8 передач.
  • На счету 26-летнего Субименди в текущем сезоне 36 игр за «Реал Сосьедад», отметился 1 голом и 2 передачами.

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Источник: As
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Ньюкасл Арсенал Гимарайнс Бруно Субименди Мартин
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