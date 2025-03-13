Стали известны две главные трансферные цели «Арсенала»

Новый спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта уже работает над первыми сделками. Его главными трансферными целями являются Бруно Гимарайнс из «Ньюкасала» и Мартин Субименди из «Реал Сосьедад».

Лондонцы уже ведут активную работу над подписанием полузащитника сансебастьянцев и поддерживают с ним контакт. «Арсеналу» еще предстоит провести переговоры с испанским клубом – англичане хотят добиться снижения суммы отступных, которая составляет 60 миллионов евро.

Что касается Гимарайнса, то он очень счастлив «Ньюкасле», но может рассмотреть и переход в другую команду, если благодаря этому у него появится шанс побороться за трофеи.

«Сороки» готовы продать хавбека за 60 миллионов фунтов, если не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.