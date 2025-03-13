Захарян сегодня прилетит на матч с «МЮ»

Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что полузащитник команды Арсен Захарян сегодня прилетит в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг», – сообщили в пресс‑службе испанской команды.