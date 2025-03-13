Захарян сегодня прилетит на матч с «МЮ»

Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что полузащитник команды Арсен Захарян сегодня прилетит в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Да, у Захаряна возникли проблемы с визой и он не смог вылететь с командой в Манчестер. Он прилетит в четверг», – сообщили в пресс‑службе испанской команды.
- Ранее Marca со ссылкой на главного тренера испанской команды Иманола Альгуасила сообщила, что Захарян не прилетел с командой в Англию из-за проблем с визой. По этой же причине с командой не отправился защитник Амари Траоре.
- Матч начнется в 23:00 мск.
- Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Источник: «Матч ТВ»