Стали известны сроки задолженности «Химок» перед игроками

Задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные.
Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.
Руководство клуба обещало закрыть долги перед игроками до матча 19-го тура РПЛ с «Факелом» 2 марта, но это не произошло.
- После 20 туров «Химки» набрали 19 очков и идут на 12-м месте в РПЛ.
- Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Источник: «Спорт-Экспресс»