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Стали известны сроки задолженности «Химок» перед игроками

Сегодня, 10:25
4

Задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные.

Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.

Руководство клуба обещало закрыть долги перед игроками до матча 19-го тура РПЛ с «Факелом» 2 марта, но это не произошло.

  • После 20 туров «Химки» набрали 19 очков и идут на 12-м месте в РПЛ.
  • Из-за долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (4)
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WE ARE FOR PETER
1741851722
Шесть очков спаму и долги Лукойл погасит
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FFR
1741852460
Свободу Туфану Садыгову!!!
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Интерес
1741852792
ВСе ушли на залог,Садыгова надо было освободить.
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Cleaner
1741854818
Вот выиграют Химки чемпионат России и из призовых денег с игроками расплатятся! Не раньше!!!...)))
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