Стали известны сроки задолженности «Химок» перед игроками

Задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, в текущем сезоне футболисты ни разу не получали премиальные.

Аналогичная ситуация сложилась с тренерским и административным штабом команды.

Руководство клуба обещало закрыть долги перед игроками до матча 19-го тура РПЛ с «Факелом» 2 марта, но это не произошло.