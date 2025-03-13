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Первак: «Спартаку» надо было защитников покупать»

Сегодня, 09:35
5

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил шансы «Спартака» на чемпионство в случае поражения от «Зенита» в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

– Если «Спартак» проиграет «Зениту», то красно-белые вылетят из чемпионской гонки?

– Рано об этом говорить, потому что будет шесть очков отставания от лидеров. Останется еще 9 туров, все может случиться за это время. Но в принципе, «Краснодар» и «Зенит» тогда оторвутся.

– Согласны ли вы с Владиславом Радимовым, который сказал, что пока в «Спартаке» играет защитник Даниил Денисов, красно-белые не завоюют золото?

– Денисов вообще играет не на своем месте. Также как и Литвинов. Мое мнение такое, что «Спартаку» надо было защитников покупать. Я давно об этом говорил. Нападение можно усиливать, но защитников же нет. Вот в чем проблема. Об этом все говорили, об этом все знали, а руководство «Спартака» поступило по-своему.

– Ничья будет нормальным результатом для «Спартака» в матче с «Зенитом» или красно-белым нужна только победа?

– Я пока не знаю, в каком составе будут играть и «Зенит», и «Спартак». У красно-белых не будет центрального защитника Дуарте, у команды прямо серьезная проблема с защитниками. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но думаю, что ничья будет нормальным результатом.

Потом «Спартаку» нужно будет настроиться и не терять очки в играх против команд, которые ниже расположились. Там же тоже идет серьезная борьба. На вылет уже две команды плюс-минус определились. Остальные бьются и будут биться. Никуда не денутся.

  • После 20 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 43 очками. На втором месте находится «Зенит» (43 балла), а «Спартак» (40) – на третьем.
  • Игра «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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Комментарии (5)
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alefreddy
1741850895
да пока нет стабильно играющих защитников.Да и Пупс порой напортачит
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Кривая да нелёгкая
1741851326
Зачем Спартаку покупать защитников если они научились договариваться с вратарями соперников, Лещук и к, с тренерами соперников, Тедеев и к, с судьями любого региона! Для чего кого то покупать если и так забиваются дурные и дешёвые голы) ставятся пенальти) Но как только попадаются честная игра, Ахмат, Рубин, то сразу проблемы и в лучшем случае ничья) Как только не изворачивался Левников а Рубину проиграли, вот уровень и показатель этого недоклуба
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VPERDIV SPARTAK
1741851544
Впердив на очищение отправить Спартак давно пора! И другим любителям договариваться будет наука
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Cleaner
1741854626
Спартак О НИЧЬЕЙ с Зенитом мечтает. А будет 5:0 в пользу Зенита. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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