Первак: «Спартаку» надо было защитников покупать»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил шансы «Спартака» на чемпионство в случае поражения от «Зенита» в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

– Если «Спартак» проиграет «Зениту», то красно-белые вылетят из чемпионской гонки?

– Рано об этом говорить, потому что будет шесть очков отставания от лидеров. Останется еще 9 туров, все может случиться за это время. Но в принципе, «Краснодар» и «Зенит» тогда оторвутся.

– Согласны ли вы с Владиславом Радимовым, который сказал, что пока в «Спартаке» играет защитник Даниил Денисов, красно-белые не завоюют золото?

– Денисов вообще играет не на своем месте. Также как и Литвинов. Мое мнение такое, что «Спартаку» надо было защитников покупать. Я давно об этом говорил. Нападение можно усиливать, но защитников же нет. Вот в чем проблема. Об этом все говорили, об этом все знали, а руководство «Спартака» поступило по-своему.

– Ничья будет нормальным результатом для «Спартака» в матче с «Зенитом» или красно-белым нужна только победа?

– Я пока не знаю, в каком составе будут играть и «Зенит», и «Спартак». У красно-белых не будет центрального защитника Дуарте, у команды прямо серьезная проблема с защитниками. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но думаю, что ничья будет нормальным результатом.

Потом «Спартаку» нужно будет настроиться и не терять очки в играх против команд, которые ниже расположились. Там же тоже идет серьезная борьба. На вылет уже две команды плюс-минус определились. Остальные бьются и будут биться. Никуда не денутся.