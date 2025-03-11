Тюкавин раскрыл, что ему сказал Овечкин после получения травмы колена

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о поддержке со стороны Александра Овечкина.
– От кого были самые удивительные слова поддержки? Овечкин, Арсен Захарян?
– Очень рад, что Саша позвонил. Он переживает за футбольное «Динамо». Мы с ним созвонились, пообщались, спасибо ему.
– Дал ли он тебе какой‑нибудь совет?
– Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее.
- Форвард пропустит не менее шести месяцев.
- Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Источник: «Матч ТВ»