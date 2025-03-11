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  • Тюкавин раскрыл, что ему сказал Овечкин после получения травмы колена

Тюкавин раскрыл, что ему сказал Овечкин после получения травмы колена

Сегодня, 21:09

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о поддержке со стороны Александра Овечкина.

– От кого были самые удивительные слова поддержки? Овечкин, Арсен Захарян?

– Очень рад, что Саша позвонил. Он переживает за футбольное «Динамо». Мы с ним созвонились, пообщались, спасибо ему.

– Дал ли он тебе какой‑нибудь совет?

Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее.

  • Форвард пропустит не менее шести месяцев.
  • Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
  • У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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