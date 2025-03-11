Инсайдер Карпов раскрыл, как появилась новость об интересе «Спартака» к Кисляку из ЦСКА

Футбольный инсайдер Иван Карпов опроверг информацию о желании «Спартака» переманить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
«Спартак» не интересуется Кисляком: они нацелены на других кандидатов в центр поля.
Единственное, что действительно было – это обмен мнениями между одним из скаутов «красно-белых» и агентом Маньяковым по его клиентам, среди которых помимо Кисляка есть еще и Денисов, Зорин, Фомин и другие.
Если считать такое за интерес, то тогда все интересуются всеми всегда», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова