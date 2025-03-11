Инсайдер Карпов раскрыл, как появилась новость об интересе «Спартака» к Кисляку из ЦСКА

Футбольный инсайдер Иван Карпов опроверг информацию о желании «Спартака» переманить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Спартак» не интересуется Кисляком: они нацелены на других кандидатов в центр поля.

Единственное, что действительно было – это обмен мнениями между одним из скаутов «красно-белых» и агентом Маньяковым по его клиентам, среди которых помимо Кисляка есть еще и Денисов, Зорин, Фомин и другие.

Если считать такое за интерес, то тогда все интересуются всеми всегда», – написал Карпов в своем телеграм-канале.