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В ЦСКА отреагировали на интерес «Спартака» к Кисляку

Сегодня, 16:08

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость о востребованности Матвея Кисляка на трансферном рынке.

Сообщалось об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны «Спартака» и европейских клубов.

«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры было бы странно, будь иначе.

Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей и забил 1 гол.
  • Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Кисляк Матвей
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