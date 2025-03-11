В ЦСКА отреагировали на интерес «Спартака» к Кисляку

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость о востребованности Матвея Кисляка на трансферном рынке.
Сообщалось об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны «Спартака» и европейских клубов.
«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры было бы странно, будь иначе.
Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо