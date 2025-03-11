Мостовой: «Галицкий столько вкладывает в академию, а смотришь — 10 иностранцев в составе и 5 еще в запасе»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе академий клубов РПЛ. Он прокомментировал слова гендиректора «Спартака» Олега Малышева, который отметил, что клуб не в полной мере доволен результатами работы академии.

«А в каких командах много своих воспитанников? В «Краснодаре», который кричит, что они там будут играть своими воспитанниками? В «Зените»? То же самое.

Поэтому это везде так. Не паспорт в футбол играет. Если ты сильнее, то будешь играть, а если слабее, то какая разница, чей ты воспитанник?

Для тренера главное – результат. Повторюсь: если нет результата, то какая разница, чей ты воспитанник? У нас шум–гам, все кричат про академии.

Пример: Галицкий. Столько вкладывает в эту академию, что только там ни делает, а ты смотришь – 10 иностранцев в составе и 5 еще в запасе. Поэтому всe будет упираться в это: если ты сильнее, ты играешь, неважно, какой паспорт у тебя. Если ты хочешь играть своими, то играй своими. Но тогда «Краснодар» никогда не был бы в тройке.

У «Спартака» то же самое. 9 иностранцев в составе и еще 5 на скамейке прикуплены. Правильно? Кто сильнее, тот и играет», – написал Мостовой.