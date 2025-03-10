Возвращение Тюкавина в Россию из Германии задерживается: известна причина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вернется из Мюнхена в Россию с задержкой.
«Главное – вернуться домой. В Германии сейчас проходит забастовка в аэропортах, из-за этого Костя вернется на день позже. После операции на костылях, на ногу наступает.
С ним полетела жена, поддерживает его. Там же и врач «Динамо». Косте было очень приятно видеть акции «Динамо» в его поддержку – и от болельщиков, и от клуба. К сожалению, травмы – это часть футбола. Что не убивает – делает нас сильнее», – сказал агент Тюкавина Алексей Сафонов.
- 22-летний Тюкавин провел 22 матча в этом сезоне, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
- Он пропустит около полугода из-за повреждения крестообразной связки колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
- Операцию в Мюнхене Константину сделал доктор, работающий с «Баварией».
Источник: «Спорт-Экспресс»