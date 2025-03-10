Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин вернется и будет играть еще лучше»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с травмой нападающего команды Константина Тюкавина.

– Когда узнал о диагнозе Кости, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Еще когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест».

Наверное, все самое грустное в этом произошло в тот день. Но Костя парень молодой, очень талантливый и спортивный. Мы уверены, что он вернется, будет играть дальше и еще лучше.

– У Тюкавина нет равноценной замены в «Динамо»?

– А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет.