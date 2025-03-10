Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин вернется и будет играть еще лучше»

Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин вернется и будет играть еще лучше»

Сегодня, 11:30
2

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с травмой нападающего команды Константина Тюкавина.

– Когда узнал о диагнозе Кости, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Еще когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест».

Наверное, все самое грустное в этом произошло в тот день. Но Костя парень молодой, очень талантливый и спортивный. Мы уверены, что он вернется, будет играть дальше и еще лучше.

– У Тюкавина нет равноценной замены в «Динамо»?

– А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет.

  • 22-летний Тюкавин провел 22 матча в этом сезоне, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
  • Он пропустит около полугода из-за повреждения крестообразной связки колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Еще по теме:
Букмекеры резко понизили шансы «Спартака» на чемпионство 7
Личка ответил, как в «Динамо» переживали травму Тюкавина 4
Личка прокомментировал победу в динамовском дерби
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фляга свестит
1741595848
Ну да после разрывов крестов все начинают еще быстрее бегать , не травмироваться и по 30 голов за сезон забивать
Ответить
Интерес
1741596399
Этого сейчас с уверенностью не сможет сказать никто. До грустного вывода они далеки:два месяца подготовки в условиях чрезмерного комфорта и высокой температуры,а потом "марш-бросок" в +5-минус 8 неизбежно должны сказаться.Сперцян знает...
Ответить
Главные новости
Стало известно, кого КДК пригласил на заседание по матчу «Факел» – «Зенит»
11:56
Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина
11:47
Несколько российских судей могут дисквалифицировать после проверки на полиграфе
11:25
4
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
11:11
3
ВидеоОвечкин обратился к Дзюбе после его рекорда
10:53
1
ФотоБожин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»
10:20
10
Дзюба: «Забил и в начале чуть слезы не полились»
10:04
Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела
09:52
14
Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России
09:30
11
Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»
09:22
2
Все новости
Все новости
Гендиректор «Динамо»: «Тюкавин вернется и будет играть еще лучше»
11:30
2
ФотоБожин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»
10:20
10
Дзюба: «Забил и в начале чуть слезы не полились»
10:04
Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела
09:52
14
Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России
09:30
11
Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»
09:22
2
Юран отреагировал на рекорд Дзюбы
08:37
Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»
08:25
3
Автор первого голевого паса на Дзюбу поздравил форварда с рекордом
08:10
Пономарев оценил игру «Спартака» против «Рубина»
07:58
5
10 самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ»
01:31
3
Букмекеры резко понизили шансы «Спартака» на чемпионство
01:15
7
ВидеоПобедная раздевалка «Рубина» после матча со «Спартаком»
01:01
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
00:54
2
Станкович: «В какой-то момент «Спартак» должен был проиграть»
00:17
7
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
Вчера, 23:55
3
ВидеоДенисов – о «привозе» в матче с «Рубином»: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»
Вчера, 23:50
16
Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме
Вчера, 23:42
9
Эксперт Бобров заявил, что петербуржец Левников ошибочно удалил Дуарте в матче с «Рубином»
Вчера, 23:37
8
Тесленко – о победе над «Спартаком»: «Мы устроили праздник»
Вчера, 23:27
2
Дзюба прокомментировал интерес клуба, который выступит в Лиге чемпионов
Вчера, 23:21
1
Маркиньос шокирован судейством в матче с «Рубином»: «Никогда такого не видел»
Вчера, 23:09
14
Безруков: «Спартак» против «Рубина» был не готов, чувствовалась расслабленность»
Вчера, 23:02
Станкович дал обещание болельщикам «Спартака»
Вчера, 22:57
8
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
Вчера, 22:40
3
Дзюба – после победы «Акрона» над «Крыльями»: «Самарская область – красно-черная!»
Вчера, 22:31
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»
Вчера, 22:20
8
ВидеоЭмоции игроков «Спартака» после поражения от «Рубина»
Вчера, 22:07
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 