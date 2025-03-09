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  • Бабаев: «У ЦСКА нет ресурсов на трансферы, как у «Зенита» и «Спартака»

Бабаев: «У ЦСКА нет ресурсов на трансферы, как у «Зенита» и «Спартака»

Сегодня, 13:53
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отсутствие дорогостоящих покупок у клуба.

«Дело не только в наличии или отсутствии финансов. Хотя не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно [у других команд], ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путeм в силу разных причин.

На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», – сказал Бабаев.

  • В рамках зимнего окна ЦСКА купил двух южноамериканцев: Алеррандро (4,2 миллиона евро) и Родриго Вильягру (3,7).
  • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Динамо» и «Акроном».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
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Комментарии (1)
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мАсквобадгуно
1741521811
Пусть болельщики бутылки сдадут, которые тратят на нервы, во время матча и отдадут на трансферы. Там и на трансферы и на ЗП футболистам хватит. :)))
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