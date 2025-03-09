Бабаев: «У ЦСКА нет ресурсов на трансферы, как у «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отсутствие дорогостоящих покупок у клуба.
«Дело не только в наличии или отсутствии финансов. Хотя не буду лукавить, на такие трансферы, которые вы видели в последнее окно [у других команд], ресурсов нет, но даже если бы они были, мы бы не пошли таким путeм в силу разных причин.
На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», – сказал Бабаев.
- В рамках зимнего окна ЦСКА купил двух южноамериканцев: Алеррандро (4,2 миллиона евро) и Родриго Вильягру (3,7).
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
- На следующей неделе москвичи сыграют с «Динамо» и «Акроном».
Источник: «Р-Спорт»