Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей

Нападающий Александр Соболев не смог отметиться результативными действиями в составе «Зенита» в 13-м матче чемпионата России подряд.
В гостевой игре 20-го тура с «Факелом» форвард вышел на замену на 70-й минуте при счете 2:0 в пользу петербуржцев. До конца встречи результат игры не изменился.
- В 5 играх за «Зенит» в Кубке России Соболев забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- С учетом матчей за «Спартак» форвард не делал результативных действий в РПЛ уже 20 матчей подряд, не забивал голов – в 22 встречах кряду.
Источник: «Бомбардир»