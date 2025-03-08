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Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей

Сегодня, 16:46
11

Нападающий Александр Соболев не смог отметиться результативными действиями в составе «Зенита» в 13-м матче чемпионата России подряд.

В гостевой игре 20-го тура с «Факелом» форвард вышел на замену на 70-й минуте при счете 2:0 в пользу петербуржцев. До конца встречи результат игры не изменился.

  • В 5 играх за «Зенит» в Кубке России Соболев забил 2 гола и отдал 1 передачу.
  • С учетом матчей за «Спартак» форвард не делал результативных действий в РПЛ уже 20 матчей подряд, не забивал голов – в 22 встречах кряду.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Соболев Александр
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Комментарии (11)
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lordmrv
1741442008
Стабильность, признак класса))
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алдан2014
1741442123
Сашка на спец задании в зените. Цель,развалить зенит из нутри
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Спартачище
1741442148
болотных девочек фонадок всех с праздником А то они попрятались куда-то, отмечают видать
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Дубина
1741443288
Аля- бзянить с праздником!!!
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kvm
1741445751
где нырки в штрафной?
Ответить
...короче
1741446009
...сделал себе подарок к двум своим праздникам, имеет право!...
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Niklas80
1741447005
Мастер, что еще можно сказать.)
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Тинез Розоп
1741447131
Не захотел обижать женщин…(падать как баба)
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timon2401
1741448250
Саня, так держать!)))) это даже лучше если бы ты играл за Спартак!!! а вот если бы ещё и автогол сделал, вообще цены бы тебе не было!!!
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