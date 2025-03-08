Соболев довел серию «0+0» в «Зените» до 13 матчей

Нападающий Александр Соболев не смог отметиться результативными действиями в составе «Зенита» в 13-м матче чемпионата России подряд.

В гостевой игре 20-го тура с «Факелом» форвард вышел на замену на 70-й минуте при счете 2:0 в пользу петербуржцев. До конца встречи результат игры не изменился.