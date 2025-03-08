Генич – о клубе РПЛ: «Это просто набор футболистов»

Комментатор Константин Генич считает, что у «Химок» не будет никакой выстроенной игры.

«Думаю, «Химки» – это просто набор футболистов, хороших и качественных, которые есть у Франка Артиги. У них нет, не было и, на мой взгляд, не будет никакой выстроенной игры. Они играют на мастерстве своих футболистов. Мне кажется, они играют как получится. Иногда получается», – сказал Генич.