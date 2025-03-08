Червиченко поделился мнением о Соболеве

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко не включил нападающего «Зенита» Александра Соболева в число игроков, способных сделать результат для петербургской команды.
– Как вы считаете, если Александр Соболев забьет «Спартаку», то болельщики «Зенита» его примут?
– Чтобы забить, нужно на поле выйти. В этом у меня большие сомнения.
– Жалко ли вам Соболева? Он старается, но получается далеко не все.
– Не задумывался об этом. Честно говоря, сам по себе этот персонаж не очень импонирует, потому что играет грубо, хамит и ведет себя непристойно.
– Как думаете, сколько мячей забьет Соболев в оставшейся части сезона РПЛ?
– Очень немного. Повторюсь, чтобы забивать нужно на поле выходить. Сейчас он не тот игрок, который может сделать результат для «Зенита». Будут ставить на тех, кто точно даст результат. Таких в нападении «Зенита» хватает.
Для «Зенита» сейчас все на тоненького. Стоит раз-два провалиться... «Спартак» сейчас на кураже. У «Спартака» тоже сейчас тяжелый отрезок будет, в том числе матч с «Зенитом». Если он не закончится победой петербуржцев, то для них совсем все будет тяжело.
- 28-летний Соболев провел в этом сезоне за «Зенит» 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Петербуржцы приобрели игрока у «Спартака» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.