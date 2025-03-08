Червиченко поделился мнением о Соболеве

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко не включил нападающего «Зенита» Александра Соболева в число игроков, способных сделать результат для петербургской команды.

– Как вы считаете, если Александр Соболев забьет «Спартаку», то болельщики «Зенита» его примут?

– Чтобы забить, нужно на поле выйти. В этом у меня большие сомнения.

– Жалко ли вам Соболева? Он старается, но получается далеко не все.

– Не задумывался об этом. Честно говоря, сам по себе этот персонаж не очень импонирует, потому что играет грубо, хамит и ведет себя непристойно.

– Как думаете, сколько мячей забьет Соболев в оставшейся части сезона РПЛ?

– Очень немного. Повторюсь, чтобы забивать нужно на поле выходить. Сейчас он не тот игрок, который может сделать результат для «Зенита». Будут ставить на тех, кто точно даст результат. Таких в нападении «Зенита» хватает.

Для «Зенита» сейчас все на тоненького. Стоит раз-два провалиться... «Спартак» сейчас на кураже. У «Спартака» тоже сейчас тяжелый отрезок будет, в том числе матч с «Зенитом». Если он не закончится победой петербуржцев, то для них совсем все будет тяжело.