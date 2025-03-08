«Динамо» заключит новый контракт с китайским автоконцерном

«Динамо» заработает 120 миллионов рублей по новому спонсорскому соглашению с китайским автоконцерном Changan. Контракт рассчитан до 2026 года.

Часть из этой суммы клуб получит автомобилями.

Спонсор разместит свой логотип на форме «Динамо», а их машины будут задействованы в медийном контенте клуба.