Черданцев похвалил ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев оценил игру ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

– Ничья – объективный результат?

– Хочу похвалить ЦСКА, они показали хороший футбол. Николич подготовил команду за сборы. Отличный матч провел Пьянич, Кисляк и даже Файзуллаев на непривычной позиции проделал огромный объем работы.

Претензий к Николичу по большому счету нет. ЦСКА в фавориты сезона никто не записывал. Могли быть претензии только в плане сравнения с футболом Федотова, который играл в атаку. Николич от этой игры отошел и решил проблему, когда ЦСКА отдавал очки в конце матчей.

В обороне пока ЦСКА играет безупречно, матч с «Зенитом» это показал. А впереди не хватает людей.