Бабич высказался о возможном уходе из «Спартака» в клуб из Саудовской Аравии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил надежду, что ему удастся стать чемпионом России в составе московской команды.

– Писали про интерес к тебе из Саудовской Аравии.

– Тут без комментариев.

– Можешь сказать, что не уйдешь из «Спартака», пока не завоюешь титул?

– Надеюсь, что получится именно так.