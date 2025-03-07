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  • Бабич высказался о возможном уходе из «Спартака» в клуб из Саудовской Аравии

Бабич высказался о возможном уходе из «Спартака» в клуб из Саудовской Аравии

Сегодня, 10:28
3

Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил надежду, что ему удастся стать чемпионом России в составе московской команды.

– Писали про интерес к тебе из Саудовской Аравии.

– Тут без комментариев.

– Можешь сказать, что не уйдешь из «Спартака», пока не завоюешь титул?

– Надеюсь, что получится именно так.

  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 40 очками после 19 туров. Команда уступает «Зениту» по дополнительным показателям.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, саудовский клуб зимой был готов купить Бабича за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата защитника в Саудовской Аравии могла составить около 4 миллионов евро в год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бабич Срджан
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Комментарии (3)
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andr2112
1741332981
Судя по ответу на второй вопрос, он планирует или будет вынужден играть до глубокой старости)
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фляга свестит
1741333549
С таким ответами можно было бы и не спрашивать неочем)))
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БАЗАРА НЕТ
1741351875
Сказал надеюсь) секта 25 лет надеется и верит что их недоклуб велик
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