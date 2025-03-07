Бабич высказался о возможном уходе из «Спартака» в клуб из Саудовской Аравии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил надежду, что ему удастся стать чемпионом России в составе московской команды.
– Писали про интерес к тебе из Саудовской Аравии.
– Тут без комментариев.
– Можешь сказать, что не уйдешь из «Спартака», пока не завоюешь титул?
– Надеюсь, что получится именно так.
- «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 40 очками после 19 туров. Команда уступает «Зениту» по дополнительным показателям.
- По данным журналиста Ивана Карпова, саудовский клуб зимой был готов купить Бабича за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата защитника в Саудовской Аравии могла составить около 4 миллионов евро в год.
Источник: Sport24