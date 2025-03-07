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  • Фильцов назвал следующего российского голкипера, который уедет в Европу

Фильцов назвал следующего российского голкипера, который уедет в Европу

Сегодня, 09:48

Бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов считает, что голкипер «быков» Станислав Агкацев перейдeт в европейский чемпионат.

«Следующий российский вратарь, который уедет в Европу, – Агкацев. Он хорошо себя проявляет, а после отъезда Сафонова полностью закрыл позицию вратаря в «Краснодаре». У него нет ошибок, его команда находится на лидирующих позициях.

Психология второго вратаря и первого – это разные вещи. Сейчас он справился с психологией первого вратаря. С ментальными и физическими качествами у него всe в порядке.

У Агкацева есть перспектива и заиграть в сборной России. Надеюсь, в ближайшее время международные турниры откроются для наших команд и сборной. Где тот же Агкацев сможет себя проявить ярко. Всe-таки европейские клубы просматривают крупные турниры, матчи еврокубков, чтобы следить за футболистом.

Вратарская школа России очень качественная. Мы это увидели по трансферу Сафонова в «ПСЖ». У нас практически во всех командах играет российский вратарь, кроме «Ростова». Это отличный показатель», – сказал Фильцов.

  • 23-летний Агкацев провел в этом сезоне 22 матча за «Краснодар», пропустил 13 голов и 10 раз отыграл на ноль.
  • Контракт игрока с «быками» действует до 30 июня 2029 гола.
  • Transfermarkt оценивает вратаря в 3,5 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Фильцов Александр Агкацев Станислав
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