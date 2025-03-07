Черданцев высказался о перспективах «Краснодара» после травмы Сперцяна

Комментатор Георгий Черданцев предположил, что травма полузащитника Эдуарда Сперцяна может выбить «Краснодар» из чемпионской гонки в РПЛ.

– Чем может обернуться травма Сперцяна для «Краснодара»?

– Выбыванием из чемпионской гонки. Если это действительно на месяц, это серьезнейший удар по перспективам клуба. Плюс, у них еще матч в Кубке России. Это огромная потеря.

Сперцян игрок незаменимый, как и Тюкавин. Он и лидер, и капитан, это колоссальный удар. Но это футбол, тут от травм никто не застрахован. Нельзя иметь на замене игрока равноценного Сперцяну, только у сумасшедшего тренера в запасе будет сидеть игрок сильнее.

Мусаев из этого состава и так выжимает максимум. «Краснодар» и так с весьма скромной трансферной кампанией закончил зимнюю часть на первом месте. Это уже достижение. Нет оснований предъявлять ему претензии.

Плюс, перестал забивать Кордоба, а команда зависит от его голов. Может, его выбили из колеи перелеты. Я считаю, что «Краснодар» выжимает из себя максимум.