Динамовец Окишор: «Станем чемпионами в этом сезоне»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор считает, что его команда выиграет РПЛ-2024/25.
– Какое место по итогам этого сезона РПЛ займет «Динамо»?
– Первое.
– Решительно. Что готов сделать, если «Динамо» выиграет чемпионство или Кубок?
– Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, – это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить...
Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят. Путешествие – это эмоции, запомнится на всю жизнь, тем более по такому яркому поводу.
Так что сразу пишу маме и папе: выбирайте любую путевку! Куда захотите! На сколько захотите! С кем захотите! Кайфуйте!
- После 19 туров «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ.
- Отставание от лидеров – 4 очка.
- 18-летний Окишор провел 7 матчей за главную команду, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»