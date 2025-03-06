Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

Парижане выиграли по ударам – 27:2.

Единственный гол забил Харви Эллиот на 87-й минуте.

За минуту до этого он вышел на замену вместо Мохамеда Салаха.

Гол Хвичи на 21-й минуте отменили из-за минимального офсайда.

Ответная встреча состоится 11 марта на «Энфилде».

«У нас было много моментов. Мы показали, что сегодня были лучшей командой. Мы заслуживали победу или ничью, но таков футбол.

Подготовимся к ответному матчу, на «Энфилде» будет сложно. Мы должны сыграть в тот же футбол и забить.

Отмена моего гола? Я очень расстроился, но нужно продолжать работать и результаты придут. Это касается всей команды и лично меня», – сказал Хвича.