Агент Захаряна сообщил, как Арсен получил новую травму

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал комментарии по поводу травмы игрока.

Российский футболист получил повреждение 23 февраля в матче с «Леганесом» (3:0).

Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.

Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.

«Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С «Манчестер Юнайтед» он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле – неизвестно.

Был интенсивный первый тайм против «Леганеса» от Арсена, было много дальних ударов в его исполнении. Было много работы, и когда ты бьешь по воротам, то работает верхняя поверхность бедра.

Арсен немного перегрузил бедро, был микро надрыв», – сказал Голубин.