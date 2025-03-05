Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возобновлении сотрудничества с Вагнером Лавом.

Сообщалось, что бразильский форвард после окончания карьеры может стать скаутом армейцев.

«Мы обсудили с Вагнером наше возможное сотрудничество. Я имел в виду его работу в ЦСКА после завершения карьеры.

Алан Дзагоев не так давно был в Бразилии, они встретились с Вагнером. Изначально такая идея возникла в виде шутки, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Думаю, это очень интересная и перспективная идея, но актуальна она будет только после завершения карьеры. Предварительно Вагнеру она очень понравилась», – заявил Бабаев.