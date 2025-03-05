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  • В «Спартаке» рассказали, будут ли перед игрой с «Зенитом» рушить предматчевый ритуал Медведева

В «Спартаке» рассказали, будут ли перед игрой с «Зенитом» рушить предматчевый ритуал Медведева

Вчера, 12:29
11

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что предматчевому ритуалу генерального директора «Зенита» Александра Медведева ничего не угрожает.

  • Команды встретятся в 21-м туре РПЛ 16 марта.

– Как вы намерены нейтрализовать удары Александра Медведева по мячам, которые он традиционно наносит перед матчами? Это добавляет ему уверенности. Год назад мужчина, ответственный за болбоев «Спартака», нейтрализовал ритуал.

– Честно говоря, это не самое страшное, что есть у «Зенита». Это не вызывает большой тревоги. Если Александр Иванович хочет поиграть с мячом, почему нет?

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
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Комментарии (11)
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Странник 09
1741167233
Напугал медведь спартаковцев, аж колени трясутся
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мАсквобадгуно
1741167832
Ничего в Спартаке не поменяется. После игры с Зенитом будет традиционный поход к проктологу всей командой.
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ziborock
1741169912
Медведев предводитель секты со своими ритуалами сектантскими!)))
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Тинез Розоп
1741173897
Шаман колдовать будет , над блюдечком с помётом…
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Прокс
1741174353
Но Малышев позовет Елену Малышеву и ритуал Свинячий будет интересней,она расскажет о вреде свинины!!!
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serhio80
1741176129
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками) пусть лучше мячик потрогает)
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FROLL007
1741177728
Замандражировали уже спартачи. Слабость и тремор в коленочках. Гыгыгы
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Номэд
1741185164
Это быдло забыло, как один раз обсерился, пнув мяч и упав на спину, головой об газон.
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