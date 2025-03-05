В «Спартаке» рассказали, будут ли перед игрой с «Зенитом» рушить предматчевый ритуал Медведева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что предматчевому ритуалу генерального директора «Зенита» Александра Медведева ничего не угрожает.

Команды встретятся в 21-м туре РПЛ 16 марта.

– Как вы намерены нейтрализовать удары Александра Медведева по мячам, которые он традиционно наносит перед матчами? Это добавляет ему уверенности. Год назад мужчина, ответственный за болбоев «Спартака», нейтрализовал ритуал.

– Честно говоря, это не самое страшное, что есть у «Зенита». Это не вызывает большой тревоги. Если Александр Иванович хочет поиграть с мячом, почему нет?