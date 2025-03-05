«Спартак» анонсировал грандиозное шоу на матче с «Зенитом»: «Переплюнем всех конкурентов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев анонсировал дорогое предматчевое шоу перед игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».

– Ходят слухи, что на матче с «Зенитом» будет шикарная шоу-программа. Что это будет?

– Оставлю интригу приоткрытой. Мы действительно планируем очень классную шоу-программу, мы в нее очень серьезно вложились. На мой взгляд, это будет самое интересное предматчевое шоу, что мы видели в этом сезоне в РПЛ.

Мы переплюнем всех конкурентов. Пока не буду раскрывать все карты. Это будет сочетание очень интересных технологических решений, музыкальных решений. Думаю, болельщикам понравится.