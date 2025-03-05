«Спартак» анонсировал грандиозное шоу на матче с «Зенитом»: «Переплюнем всех конкурентов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев анонсировал дорогое предматчевое шоу перед игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».
– Ходят слухи, что на матче с «Зенитом» будет шикарная шоу-программа. Что это будет?
– Оставлю интригу приоткрытой. Мы действительно планируем очень классную шоу-программу, мы в нее очень серьезно вложились. На мой взгляд, это будет самое интересное предматчевое шоу, что мы видели в этом сезоне в РПЛ.
Мы переплюнем всех конкурентов. Пока не буду раскрывать все карты. Это будет сочетание очень интересных технологических решений, музыкальных решений. Думаю, болельщикам понравится.
- Матч на «Лукойл Арене» с «Зенитом» состоится 16 марта, в воскресенье.
- Команды борются за чемпионство.
- «Спартак» не брал титул с 2017 года.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова