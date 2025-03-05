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  • «Спартак» анонсировал грандиозное шоу на матче с «Зенитом»: «Переплюнем всех конкурентов»

«Спартак» анонсировал грандиозное шоу на матче с «Зенитом»: «Переплюнем всех конкурентов»

Вчера, 12:01
14

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев анонсировал дорогое предматчевое шоу перед игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита».

– Ходят слухи, что на матче с «Зенитом» будет шикарная шоу-программа. Что это будет?

– Оставлю интригу приоткрытой. Мы действительно планируем очень классную шоу-программу, мы в нее очень серьезно вложились. На мой взгляд, это будет самое интересное предматчевое шоу, что мы видели в этом сезоне в РПЛ.

Мы переплюнем всех конкурентов. Пока не буду раскрывать все карты. Это будет сочетание очень интересных технологических решений, музыкальных решений. Думаю, болельщикам понравится.

  • Матч на «Лукойл Арене» с «Зенитом» состоится 16 марта, в воскресенье.
  • Команды борются за чемпионство.
  • «Спартак» не брал титул с 2017 года.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
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Комментарии (14)
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FROLL007
1741166528
Шоу будет, когда Зенит переплюнет семёрочку и вставит восемь. Гыгыгы
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ScarlettOgusania
1741167171
самое "грандиозное шоу" должно быть подготовлено на поле - победное, ему были бы особенно рады все болельщики клуба вместо этого музыкального разогрева вокруг матча...)
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7:1
1741168175
ну спонсор-то у нас один. винлайн-шоу на газпром-арене всегда выглядит потрясающе, особенно если это игра с командой из топ-5. на это они денег не жалеют. верю, что сделают классно - не верю, что переплюнут питер. всё просто)
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мАсквобадгуно
1741168902
Вообще ЛГБТ пропаганда запрещена. Думаю windows 95 позовут.
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Цугундeр
1741169695
Пропердят "вдоль ночных дорог"?
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ivany4
1741169847
Нет Малышев, не о том ты думаешь. Дорогие шуты и так приедут, один из них, например, будет перед игрой по мячам стучать.)) Нам бы не шоу, а красивый футбольный спектакль, который бы нас порадовал! Нам бы шоу в конце сезона, да потом новые футбольные ворота.)) Эх, мечтать так мечтать, да еще бы всеми Лужниками спеть вместе с Максим.))
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Иван Петров 1986
1741172194
Ну вот придурок. Опять не о том думает. Шоу нужно после успешного матча проводить, а не перед ним.
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алдан2014
1741172221
Наверное фанов уговорили придти
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Прокс
1741174132
Раздача жареной свинятины и свиное рагу из пяточКорочки!!! всё Что могут свиноматки!!!
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FWSPM
1741199672
главное отодрать газовых хвастунишек остальное не важно
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