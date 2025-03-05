ЦСКА готов дать работу Акинфееву после карьеры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Пока, конечно, об этом говорить преждевременно, но очень надеюсь, что после завершения карьеры футболиста Игорь останется в структуре клубе.

Вопрос, кем именно, наверное, лучше задать ему, но повторюсь: клубу крайне важно, чтобы легенды не только армейского, но и российского футбола приносили пользу всему спорту в нашей стране. Мы очень надеемся, что Игорь продолжит работу с нами», – сказал Бабаев.