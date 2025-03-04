Бабаев рассказал о принципах формирования состава ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, как формируется состав армейцев.

– Недавно вы говорили, что перед вами стоит задача пересборки состава, в связи с чем вопрос: для ЦСКА сейчас главный приоритет – это краткосрочные цели или долгосрочные? Допустим, построить команду на три-четыре года?

– Интересный вопрос, но, скорее, здесь мы будем пытаться соблюсти некий баланс. То есть, безусловно, мы смотрим в будущее, и, собственно говоря, омоложение состава и то, что на поле выходят наши молодые воспитанники, это подтверждает.

С другой стороны, не хочется это делать в ущерб результату и не думать об итоговом месте от слова совсем. Поэтому, если так можно выразиться, пятьдесят на пятьдесят.

– Есть ли у ЦСКА задача построить в будущем команду, основанную на российских молодых игроках? Уже куплены Пономарчук и Ананьев.

– Конечно, это одна из задач, которые стоят в контексте той пересборки, о которой вы упомянули, потому что я абсолютно убеждeн в том, что нужен российский костяк.

Опыт и достижения, о которых мы сегодня вспоминали, это подтверждают. В роли этого костяка выступали братья Березуцкие, Акинфеев, Игнашевич, Алдонин. В дальнейшем они во многом и продолжили эту функцию.

Сегодня есть молодые и не совсем молодые ребята, которые претендуют на эту роль, но мы хотим эту тенденцию сохранить. Я считаю, что очень важно нашим молодым российским ребятам давать шанс, терпеть.

Тут очень многое, конечно, зависит от главного тренера, потому что для молодых очень важно умение ждать и терпеть. Доверие – это бесценно в этой работе.