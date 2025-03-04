В «Спартаке» объяснили, почему бесплатно отпустили игроков зимой

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал зимние трансферы на выход.

– Вы расторгли игроков бесплатно и отпустили их, хотя они были куплены за деньги. Не должен ли уметь «Спартак» продавать?

– Тяжело продать игроков, которые не играют. Они играли мало. В принятии решения влияет фактор зарплаты игрока. Бывают случаи, когда сами футболисты хотят уйти. Либо нам бывает необходимо, чтобы игрок ушeл. Мы понимали, кто будет мало играть.

Зимой «Спартак» бесплатно покинули: