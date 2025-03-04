Мостовой объяснил, почему ему легко далось обучение на тренера

Александр Мостовой закончил обучение в РФС и получил лицензию УЕФА категории «А».
«Я получил тренерскую лицензию. Пока каких-то планов о работе не строю, если позовут в команду РПЛ, пойду.
Во время обучения особых сложностей не возникло, я все-таки много лет отыграл на высоком уровне», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
- Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком» в качестве игрока.
Источник: ТАСС