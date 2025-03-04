В «Спартаке» признали, что переплачивают за футболистов

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил ситуацию на рынке.
– Какая у вас зона ответственности? Как будет оцениваться работа?
– Мой контракт рассчитан на два с половиной года. Моя зона ответственности – первая команда, еe анализ, контракты, новые футболисты. Я должен развивать клуб, вторую команду, молодeжку, академию. Мы будем усиливать департамент молодeжи, правильно оценивать таланты.
– На Гарсию потрачены огромные деньги. Сколько за него переплатили?
– Да, мы переплачиваем за игроков. Но сейчас приходится переплачивать за всe. На предыдущих моих работах я часто приводил молодых игроков в клубы, была возможность для перепродажи. Я сторонник такого подхода. Но рынок очень сложный, многое поменялось.
- Кахигао пришел зимой из системы «Галатасарая».
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»