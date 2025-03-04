Ямаль пожаловался на популярность: «У меня нет нормальной жизни»

Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю не нравится популярность.

«Стало все по-другому. Теперь все знают, кто я.

Раньше я нормально летал на самолете, теперь же сложно пройти через аэропорт. Это сложно.

У меня нет нормальной жизни. Я не могу погулять с братом, не могу сходить куда-нибудь с мамой.

В славе есть плюсы и минусы», – сказал Ламин.