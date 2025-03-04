Ямаль пожаловался на популярность: «У меня нет нормальной жизни»

Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю не нравится популярность.
«Стало все по-другому. Теперь все знают, кто я.
Раньше я нормально летал на самолете, теперь же сложно пройти через аэропорт. Это сложно.
У меня нет нормальной жизни. Я не могу погулять с братом, не могу сходить куда-нибудь с мамой.
В славе есть плюсы и минусы», – сказал Ламин.
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Он играет за главную команду с 15 лет.
- Статистика флангового нападающего: 86 матчей, 18 голов, 23 ассиста.
Источник: УЕФА