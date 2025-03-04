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Ямаль пожаловался на популярность: «У меня нет нормальной жизни»

Вчера, 14:34

Нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю не нравится популярность.

«Стало все по-другому. Теперь все знают, кто я.

Раньше я нормально летал на самолете, теперь же сложно пройти через аэропорт. Это сложно.

У меня нет нормальной жизни. Я не могу погулять с братом, не могу сходить куда-нибудь с мамой.

В славе есть плюсы и минусы», – сказал Ламин.

  • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
  • Он играет за главную команду с 15 лет.
  • Статистика флангового нападающего: 86 матчей, 18 голов, 23 ассиста.

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Источник: УЕФА
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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