Стало известно психическое состояние Тюкавина после получения тяжелой травмы

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии игрока после травмы.

«Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, весeлый как обычно, шутки. Конечно, есть разочарование такое, парень прошeл с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Всe когда-то бывает в жизни.

Всe нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает», – сказал Тюкавин-старший.