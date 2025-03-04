Стало известно психическое состояние Тюкавина после получения тяжелой травмы

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии игрока после травмы.
«Я вчера ездил к Косте, он держится бодренько, весeлый как обычно, шутки. Конечно, есть разочарование такое, парень прошeл с командой сборы, готовился. С таким настроением и желанием хотел войти в сезон, но что сделаешь, это спорт. Всe когда-то бывает в жизни.
Всe нормально по состоянию, домой вернулся, с дочкой шутит, улыбается, процедуры делает», – сказал Тюкавин-старший.
- Форвард травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).
- У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Константин пропустит минимум полгода.
- Тюкавин стоит 16 миллионов евро.
Источник: ТАСС