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В «Сосьедаде» сообщили, что Захарян выбыл надолго

Вчера, 11:28
5

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате дал понять, что полузащитник Арсен Захарян не близок к восстановлению от травмы.

  • В текущем сезоне 21‑летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 4 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
  • Захарян пропустил большую часть сезона из-за травмы, а недавно получил новое повреждение – мышцы правого бедра.
  • Зимой Арсену предлагали вернуться в «Динамо» на правах аренды.

«Арсен работает по индивидуальной программе день за днем.

Прогнозы врачей? Пока у Захаряна нет никаких перспектив работать в общей группе», – сказал Мундуате.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (5)
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k611
1741078678
Не везёт и только. Наконец сыграл после долгого перерыва и опять та же история...
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andr2112
1741078870
Конечно, ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй, но такое впечатление что он "выбыл надолго", когда уехал из России)
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ПалкоВводецъ007
1741079807
Захарян это не хрусталь, это хрупкая слюда. Гыгыгы
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Интерес
1741086288
С ним всё предсказуемо давно.
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