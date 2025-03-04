В «Сосьедаде» сообщили, что Захарян выбыл надолго

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате дал понять, что полузащитник Арсен Захарян не близок к восстановлению от травмы.
- В текущем сезоне 21‑летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 4 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
- Захарян пропустил большую часть сезона из-за травмы, а недавно получил новое повреждение – мышцы правого бедра.
- Зимой Арсену предлагали вернуться в «Динамо» на правах аренды.
«Арсен работает по индивидуальной программе день за днем.
Прогнозы врачей? Пока у Захаряна нет никаких перспектив работать в общей группе», – сказал Мундуате.
Источник: Sport24