Смирнов заявил, что Тюкавин восстановится к 2026 году: «Мог уехать в Европу, теперь это сделать будет гораздо сложнее»

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Форвард травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).

У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин стоит 16 миллионов евро.

«Тюкавин порвал передний крест.

Думаю, вылетел минимум месяцев на восемь, а то и больше. Все эти разговоры про полгода – брехня.

Посмотрите, сколько в Нижнем восстанавливались Жигулев, Майга и Марадишвили. И к чему привело форсирование подготовки в ситуации с Марадишвили.

Так что восстановится он только к следующему году полноценно.

Здоровья Косте. Жаль. Мог уехать в Европу. Сейчас это сделать будет уже гораздо сложнее. Анамнез отягощен разрывом ПКС. Дай Бог, чтобы не потерял в качествах. Например, в скорости», – написал Смирнов.