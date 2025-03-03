Винисиус сделал заявление о своем будущем – ему предлагают 1 миллиард в Саудовской Аравии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем отношении к продолжению карьеры в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что на Ближнем Востоке бразильскому футболисту готовы заплатить 1 миллиард евро за 5 лет.

«Я спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь продлить его как можно скорее.

Я счастлив здесь [в «Реале»], с лучшим тренером и лучшими болельщиками. Все любят меня, и мне не будет лучше нигде.

Я здесь, чтобы продолжить историю и ради всего, что мне дали президент и клуб. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться здесь», – заявил Винисиус.