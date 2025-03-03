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  • Винисиус сделал заявление о своем будущем – ему предлагают 1 миллиард в Саудовской Аравии

Винисиус сделал заявление о своем будущем – ему предлагают 1 миллиард в Саудовской Аравии

Вчера, 21:57
2

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем отношении к продолжению карьеры в Саудовской Аравии.

Сообщалось, что на Ближнем Востоке бразильскому футболисту готовы заплатить 1 миллиард евро за 5 лет.

«Я спокоен, потому что у меня контракт до 2027 года, и я надеюсь продлить его как можно скорее.

Я счастлив здесь [в «Реале»], с лучшим тренером и лучшими болельщиками. Все любят меня, и мне не будет лучше нигде.

Я здесь, чтобы продолжить историю и ради всего, что мне дали президент и клуб. Я достиг того, чего хотел в детстве, и хочу остаться здесь», – заявил Винисиус.

  • В этом сезоне нападающий забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с «Реалом» истекает в 2027 году.
  • Отступные в договоре Винисиуса – 1 миллиард евро.

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Источник: Marca
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Винисиус
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Комментарии (2)
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Томик
1741032417
Давай уже, езжай. Хватит Реал позорить.
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алдан2014
1741042414
Миллиард!!! У хохлофюрера подгорает при этом сочетании цифр
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