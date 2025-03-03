Винисиус: «Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о проигрыше в борьбе за прошлогодний «Золотой мяч» и объяснил свое отсутствие на церемонии награждения.

28 октября награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В голосовании испанец опередил Винисиуса на 41 балл.

«Люди голосуют так, как считают нужным. У меня свое мнение. Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч», но когда ты близок к этому, начинаешь верить.

Впрочем, у меня еще будут шансы. Я уже выиграл две Лиги чемпионов и собираюсь выиграть еще много.

Почему я бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча»? Я делаю то, что мне говорят в клубе. В «Реале» меня попросили остаться, и я был спокоен», – сказал Винисиус.