Винисиус: «Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о проигрыше в борьбе за прошлогодний «Золотой мяч» и объяснил свое отсутствие на церемонии награждения.
- 28 октября награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
- В голосовании испанец опередил Винисиуса на 41 балл.
«Люди голосуют так, как считают нужным. У меня свое мнение. Я никогда не мечтал выиграть «Золотой мяч», но когда ты близок к этому, начинаешь верить.
Впрочем, у меня еще будут шансы. Я уже выиграл две Лиги чемпионов и собираюсь выиграть еще много.
Почему я бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча»? Я делаю то, что мне говорят в клубе. В «Реале» меня попросили остаться, и я был спокоен», – сказал Винисиус.
Источник: Marca