Овечкин лично поддержал динамовца Тюкавина, порвавшего кресты

Российский хоккеист Александр Овечкин отреагировал на серьезную травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» лично поддержал 22-летнего футболиста.

«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», – сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.