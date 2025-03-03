Овечкин лично поддержал динамовца Тюкавина, порвавшего кресты

Российский хоккеист Александр Овечкин отреагировал на серьезную травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» лично поддержал 22-летнего футболиста.
«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», – сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
- Тюкавин пропустит не менее шести месяцев.
- Форвард травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).
- У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Источник: ТАСС