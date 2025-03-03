Лещенко оценил перспективы «Динамо» без Тюкавина

Известный певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о том, что ждет столичную команду после серьезной травмы нападающего Константина Тюкавина.

Футболист травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).

У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин пропустит не менее шести месяцев.

«Конечно, это очень серьезная травма. Какие теперь у «Динамо» перспективы в борьбе за чемпионство? Такие же, как и были с ним.

А что мы можем сделать? «Динамо» остается с одним центральным нападающим. Я думаю, сейчас руководство будет принимать какие-то меры.

Конечно, это печально, и я желаю Константину здоровья, но команда не может зависеть от одного игрока. Считаю, что здесь должен быть совершенно другой подход», – заявил Лещенко.