Реакция Мостового на разрыв крестов у Тюкавина

Александр Мостовой прокомментировал серьезную травму нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Футболист травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).

У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин пропустит не менее шести месяцев.

«Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя.

Атакующий потенциал «Динамо» пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с «Ростовом». У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10–15 голов.

Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные», – сказал Мостовой.