Подследственный Садыгов дал прогноз на финансовое будущее «Химок»

Куратор «Химок» Туфан Садыгов заверил, что с финансовым благополучием клуба проблем не будет.

«Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально.

С клубом в будущем все будет хорошо? Я тут. Значит, все хорошо», – сказал Садыгов.