Подследственный Садыгов дал прогноз на финансовое будущее «Химок»

Куратор «Химок» Туфан Садыгов заверил, что с финансовым благополучием клуба проблем не будет.
«Договоры с компаниями-спонсорами клуба заключены на 5 лет. Все будет нормально.
С клубом в будущем все будет хорошо? Я тут. Значит, все хорошо», – сказал Садыгов.
- Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
- Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
- Садыгову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток. Однако несколько недель назад функционера выпустили под залог.
Источник: «Спорт-Экспресс»