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  • Фанаты «Зенита» привели актуальный аргумент, что их клуб – самый популярный в стране

Фанаты «Зенита» привели актуальный аргумент, что их клуб – самый популярный в стране

1 марта, 14:10
17

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» обратило внимание, как московские болельщики реагируют на анонсированную отставку Алексея Миллера из «Газпрома».

«Забавный факт дня: новость о потенциальном уходе Алексея Миллера с поста главы «Газпрома» намного больше взволновала пишущих в интернетах болельщиков «Спартака», чем «Зенита».

Два дня уже поэмы строчат во всех каналах, волнуются.

Ни дня без мыслей о «Зените». Что, собственно, в очередной раз подтверждает тезис: «Зенит» самая популярная команда страны», – написали петербуржцы.

  • Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года.
  • С тех пор корпорация активно поддерживает «Зенит».
  • Миллер с детства болеет за клуб.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (17)
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Таврида
1740828308
Болельщики Спартака следят за Зенитом, а болельщики Зенита следят за болельщиками Спартака)
Ответить
Тинез Розоп
1740828329
В субботу ночью в кафешках все в хлам. По рюмочным поспрашивайте ещё…
Ответить
Persona_non_Grata
1740829191
Популярность бывает разная - Зенит очень популярен и известен всем, как позор российского футбола !!! )))...
Ответить
Иван Петров 1986
1740830460
Они и вправду в это верят.Зомби.А по простому - придурки.
Ответить
7:1
1740830532
столовка знатно подрывает жoпы хряков)
Ответить
Борис34684
1740831310
Каждая лягуха свое болото хвалит,не удивительно.
Ответить
erybov1965
1740833180
Конечно,если меряться - какая новость самая скандальная или неожиданная и может привести к более скандальной и неожиданной.Но какое это отношение имеет к популярности.
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Александр.Т.
1740838663
)) ни дня без слова про Спартак на матч ТВ , это будет поболее факт о самой популярной команде ))
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