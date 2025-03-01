Фанаты «Зенита» привели актуальный аргумент, что их клуб – самый популярный в стране

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» обратило внимание, как московские болельщики реагируют на анонсированную отставку Алексея Миллера из «Газпрома».
«Забавный факт дня: новость о потенциальном уходе Алексея Миллера с поста главы «Газпрома» намного больше взволновала пишущих в интернетах болельщиков «Спартака», чем «Зенита».
Два дня уже поэмы строчат во всех каналах, волнуются.
Ни дня без мыслей о «Зените». Что, собственно, в очередной раз подтверждает тезис: «Зенит» самая популярная команда страны», – написали петербуржцы.
- Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года.
- С тех пор корпорация активно поддерживает «Зенит».
- Миллер с детства болеет за клуб.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»