Фанаты «Зенита» привели актуальный аргумент, что их клуб – самый популярный в стране

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» обратило внимание, как московские болельщики реагируют на анонсированную отставку Алексея Миллера из «Газпрома».

«Забавный факт дня: новость о потенциальном уходе Алексея Миллера с поста главы «Газпрома» намного больше взволновала пишущих в интернетах болельщиков «Спартака», чем «Зенита».

Два дня уже поэмы строчат во всех каналах, волнуются.

Ни дня без мыслей о «Зените». Что, собственно, в очередной раз подтверждает тезис: «Зенит» самая популярная команда страны», – написали петербуржцы.